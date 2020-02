Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN

Die Hansestadt Hamburg hat sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Musicalstandorte der Welt entwickelt. Vor Vergleichen mit den Metropolen New York oder London braucht sich die Elbstadt keinesfalls mehr zu scheuen. Bedeutend dazu beigetragen hat vor allem ein Musical: Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN. Sichern Sie sich jetzt mit Travelcircus Ihre Tickets für den Welterfolg in Hamburg!

Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN ist volljährig! Seit seiner Premiere am 02. Dezember 2001 im Stage Theater im Hafen Hamburg bricht die Show alle Rekorde. Bisher sahen über 11 Millionen Besucher in mehr als 6.000 Shows von Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN in Hamburg. Im Dezember 2019 feierte das DER KÖNIG DER LÖWEN Musical seinen 18. Geburtstag. Seien Sie mit dabei – auch hinter der Bühne! Zu diesem ganz besonderen Geburtstag lädt Stage Entertainment dazu ein, insgesamt 18 Einblicke in das Backstage-Leben zu bekommen und den Theaterkollegen einmal über die Schulter zu schauen. Kostüme, Maske und Musik, Technik und Tanz: Seien Sie gespannt zu sehen, was hinter der Musicalbühne passiert!

Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN – ein Musical der Extraklasse

Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN ist jedoch mehr als ein gewöhnliches Musical. Vielmehr handelt es sich um ein einzigartiges Bühnenkunstwerk und ein Feuerwerk der Emotionen. Seien auch Sie dabei, wenn sich auf der Bühne des Stage Theater im Hamburger Hafen die farbenprächtige Welt Afrikas erhebt. Im Mittelpunkt von Disney's KÖNIG DER LÖWEN steht dabei eine ganz besondere Fabel, die den ewigen Kreislauf des Lebens widerspiegelt. Sie greift Ängste und Glück auf, handelt von Liebe und Verantwortung anderen gegenüber, vom Erwachsenwerden und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Machen Sie sich für eine imposante Bühnenshow bereit, die die Geschichte des Löwen Simba auf dem Weg zum König der Löwen erzählt. Treffen Sie auf altbekannte Gesichter wie das Warzenschwein Pumba und das Erdmännchen Timon, die den kleinen Simba von ihrer Lebensphilosophie „Hakuna Matata“ überzeugen wollen.

Ein ganz besonderes Musicalerlebnis mit Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN

Machen Sie sich für eine aufregende Musicalreise in die Savanne Afrikas bereit. Lassen Sie sich von fantastischen Kostümen und Masken sowie unvergesslichen Klängen begeistern und genießen Sie die musikalische Mischung aus Pop von Sir Elton John und afrikanischen Rhythmen. Elton John war im Übrigen bereits in die musikalische Untermalung des gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1994 involviert und schuf auch für das Musical die passenden Songs.

Verbinden auch Sie Ihre Städtereise nach Hamburg mit einem Besuch von Disney's DER KÖNIG DER LÖWEN. Freuen Sie sich auf die Schönheit der Serengeti und erstklassige Musik im Stage Theater im Hamburger Hafen.

Hakuna Matata – Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN – ein Musical für die ganze Familie!

Auch die Travelcircus Redaktion vom König der Löwen hat sich in die farbenfrohe Welt Afrikas entführen lassen. Im Stage Theater im Hafen Hamburg erlebten wir die berührende Geschichte vom Löwenjungen Simba, der auf der Suche nach seinem Platz im „ewigen Kreis des Lebens“ ist.

Nicht nur die fantasievollen und sehr aufwendigen Kostüme überzeugen uns. Auch das farbenprächtige, lebhafte Bühnenbild und die einzigartigen Darsteller machen das Musical zu einem Must-See. Neben Simba, Nala, Löwenkönig Mufasa und Simbas Onkel Scar beeindrucken uns vor allem Simbas Freunde Timon und Pumbaa. Das Erdmännchen und das Warzenschwein sorgen für reichlich Gelächter und spielen ihre Rollen auf allerhöchstem Niveau. Fast drei Stunden Unterhaltung, untermauert von emotionaler Filmmusik, afrikanischen Klängen, freudigen Rhythmen und einer bewegenden Geschichte machen das Stück nicht umsonst zu einem der beliebtesten Musicals weltweit.